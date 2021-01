-72% di incassi | il 2020 è stato l’anno nero del cinema ma non delle registe

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È bastata l’evidenza empirica a farcelo intuire: come tanti altri settori colpiti dalle conseguenze del coronavirus, anche quello delha subito danni senza precedenti nel corso del. La chiusurasale e i ritardi nelle produzioni causati dai veri lockdown e dai numeri ancora alti di contagi nei mercati chiave hanno fatto sì che i ricavi ai botteghini di tutto il mondo precipitassero: secondo i dati riportati da Hollywood Reporter, in media glisono diminuiti di oltre il 72% (da 42,5 miliardi di dollari nel 2019 a 11,5 miliardi nel). Le più colpite? Le sale americane, con una decrescita dell’80% e i ricavi che sono passati da 11,4 miliardi a 2,3 miliardi. Così, per la prima volta nella storia, è stata la Cina a rappresentare, nel, il primo mercato ...

