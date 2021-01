6 anni senza Pino Daniele | il ricordo commosso della figlia Sara | «Avevi già previsto tutto»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dedica struggente su Instagram – Gossip News. Il 4 gennaio del 2015 si spegneva, il bluesman napoletano, autore di capolavori come “Napule è…”, “”, “Je so pazzo”. Sono trascorsi 6dalla sua scomparsa, sopraggiunta all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era arrivato in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un malore nella sua casa di Orbetello, in cui aveva scelto di trascorrere le vacanze di Natale. Un’ora fa circa, la terzogenita del cantautore ha preso condividere tra le storie di Instagram fotoe un video del giornosua prima comunione. «Mia principessa», la chiama il padre. Ed è un filmato che desta tenerezza. Ancora più commovente il lungo ...