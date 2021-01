2021, l’anno del Dragone: la Germania spiana la strada all’espansione della Cina in Europa (Di lunedì 4 gennaio 2021) di Gabriele Caramanno, (ItalExit Palermo) Il mondo del 2021 sarà tutt’altro che sereno. Non serviranno i vaccini per portare pace e sviluppo. Un anno di escalation di tensioni internazionali che produrranno conflitto politico, rivoluzioni sociali, disoccupazione ed impoverimento su larga scala! Per noi italiani, compressi dentro la gabbia europea, per comprendere cosa ci attende nei prossimi velocissimi anni occorre studiare le mosse dei grandi e spesso occulti decisori europei. I decisori che muovono i burattini seduti in commissione! Nei giorni in cui si negoziava l’uscita di Londra si creava il più grande problema dal secondo dopoguerra con l’America. Il problema si chiama Cina e specificamente un accordo con cui i tedeschi hanno spianato la strada alla espansione affaristica e commerciale dei cinesi in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 4 gennaio 2021) di Gabriele Caramanno, (ItalExit Palermo) Il mondo delsarà tutt’altro che sereno. Non serviranno i vaccini per portare pace e sviluppo. Un anno di escalation di tensioni internazionali che produrranno conflitto politico, rivoluzioni sociali, disoccupazione ed impoverimento su larga scala! Per noi italiani, compressi dentro la gabbia europea, per comprendere cosa ci attende nei prossimi velocissimi anni occorre studiare le mosse dei grandi e spesso occulti decisori europei. I decisori che muovono i burattini seduti in commissione! Nei giorni in cui si negoziava l’uscita di Londra si creava il più grande problema dal secondo dopoguerra con l’America. Il problema si chiamae specificamente un accordo con cui i tedeschi hannoto laalla espansione affaristica e commerciale dei cinesi in ...

Advertising

Azione_it : Il 2021 è l’anno in cui concentrarci sulle cose da fare e liberarci dal perenne scontro ideologico. ?? Iscriviti:… - Azione_it : #Azione è nata per affermare un nuovo modo di fare politica, basato sul buon governo e il pragmatismo. Il 2021 è l'… - lucianonobili : 'Non possiamo abolire la #cultura, la musica, il teatro. Abbiamo avuto un annus horribilis, però siamo ancora qui.”… - msfrancatiengo1 : RT @btshouse_ita: ?? Prima puntata del #BangBangRead del 2021 ?? Ecco qui tradotti per voi i discorsi per l'anno nuovo dei @BTS_twt ?? Buona… - acistampa : In attesa della celebrazione della beatificazione rimandata a causa della pandemia, il parlamento polacco ha stabil… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 l’anno LetteraSenzaBusta lancia la Firma Digitale per privati Fortune Italia