10.800 nuovi casi e 348 morti, un medico propone: “Incentivi economici per chi si vaccina” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dare Incentivi economici a chi acceta di vaccinarsi. La proposta arriva da un medico che lavora in un rinomato ospedale di Milano. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – salgono di 10.800 unità. Nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Darea chi acceta dirsi. La proposta arriva da unche lavora in un rinomato ospedale di Milano. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che itotali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 10.800 unità. Nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

TgLa7 : #covid, sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono 348. - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti - RaiNews : #coronavirus #covid19 i dati del ministero della Salute - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 10.800 nuovi casi su 78.000 tamponi e 348 morti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 10.800 nuovi casi su 78.000 tamponi e 348 morti -