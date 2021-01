Zona rossa fino al 13 gennaio, firmata l’ordinanza poco fa (Di domenica 3 gennaio 2021) Capizzi diventa Zona rossa da oggi, domenica 3, fino al 13 gennaio. Lo ha deciso la Regione dopo la richiesta di chiudere tutto avanzata dal sindaco. Il caso della festa con 150 invitati in un ristorante di Nicosia (Enna), che avrebbe determinato una ulteriore diffusione del Covid 19 a Capizzi (Messina), continua a suscitare preoccupazioni. La festa, con la maggior parte di invitati di Capizzi, ma diversi anche di Nicosia, è stata organizzata lo scorso 20 dicembre per un diciottesimo e negli ultimi giorni nel piccolo centro del Messinese si è registrato un forte aumento di casi Covid, con oltre 50 positivi al test molecolare, una trentina risultati positivi al test rapido, ma diverse persone che manifestano sintomi e sono in attesa dei test. (Continua..) Il 30 dicembre sono stati sottoposti al test tutti gli ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) Capizzi diventada oggi, domenica 3,al 13. Lo ha deciso la Regione dopo la richiesta di chiudere tutto avanzata dal sindaco. Il caso della festa con 150 invitati in un ristorante di Nicosia (Enna), che avrebbe determinato una ulteriore diffusione del Covid 19 a Capizzi (Messina), continua a suscitare preoccupazioni. La festa, con la maggior parte di invitati di Capizzi, ma diversi anche di Nicosia, è stata organizzata lo scorso 20 dicembre per un diciottesimo e negli ultimi giorni nel piccolo centro del Messinese si è registrato un forte aumento di casi Covid, con oltre 50 positivi al test molecolare, una trentina risultati positivi al test rapido, ma diverse persone che manifestano sintomi e sono in attesa dei test. (Continua..) Il 30 dicembre sono stati sottoposti al test tutti gli ...

