Zona rossa, dopo il 7 gennaio weekend arancione: stop spostamenti fra regioni sino al 15. Vertice Boccia-Regioni alle 21:30 (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi sul tavolo del Vertice di governo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi sul tavolo deldi governo...

fanpage : Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - ricpuglisi : Novità? Rimaniamo in zona rossa fino al 2030? - Adnkronos : Pregliasco: 'Basta concessioni, #zonarossa anche dopo il 6 gennaio' - Caarolsss : Non vedo l’ora di dimenticare le parole “dpcm” “pandemia mondiale” “zona gialla/arancione/rossa” “gel igienizzante”… - Ilaria208 : -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa, dopo il 7 gennaio weekend arancione: stop spostamenti fra regioni sino al 15. Conte: «Scuola riparta al 50%» Il Messaggero Neve record a Piancavallo, soccorsi a Claut: in montagna in zona rossa, dozzina di multe

La montagna dei pordenonesi anche domenica 3 si è svegliata sotto una coltre pesante di neve: le precipitazioni della nottata hanno aumentato ancora i centimetri di manto bianco, per la gioia di chi h ...

Domani torna l’area arancione, incognita dopo il 7

Chi vuole guardare avanti, al 7 gennaio, con la riapertura delle scuole in presenza, anche le superiori, pur in percentuale ridotta, non ha ancora la certezza che la Lombardia tornerà subito in zona g ...

La montagna dei pordenonesi anche domenica 3 si è svegliata sotto una coltre pesante di neve: le precipitazioni della nottata hanno aumentato ancora i centimetri di manto bianco, per la gioia di chi h ...Chi vuole guardare avanti, al 7 gennaio, con la riapertura delle scuole in presenza, anche le superiori, pur in percentuale ridotta, non ha ancora la certezza che la Lombardia tornerà subito in zona g ...