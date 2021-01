Zona rossa, dopo il 7 gennaio weekend arancione: stop spostamenti fra regioni sino al 15. Conte: «Scuola riparta al 50%» (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi che - a quanto si apprende - sarebbe... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi che - a quanto si apprende - sarebbe...

