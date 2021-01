Zona arancione: le regole per il 4 gennaio. Cosa si può fare e spostamenti (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gennaio 2021 - Lunedì 4 gennaio 2021 è l'ultimo giorno di Zona arancione previsto nel decreto Conte di Natale sulla stretta anti Covid-19 . regole , in particolare quelle sugli spostamenti , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 32021 - Lunedì 42021 è l'ultimo giorno diprevisto nel decreto Conte di Natale sulla stretta anti Covid-19 ., in particolare quelle sugli, ...

borghi_claudio : @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 Sono proprio curioso di vedere i 350.000.000 e sarei proprio curioso di vedere se ogg… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - RadioSienaTV : Weekend 9-10 gennaio: ipotesi Italia zona arancione - - icittadini : Vertice tra Conte e capidelegazione, ipotesi di stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio e weekend del… - SANDOKA01862048 : Commerciante e imprenditori di tutta Italia il vostro caro presidente Conte conferma la zona arancione fino al 15 g… -