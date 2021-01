Zona Arancione 9-10 gennaio. Bar e ristornati aperti solo per asporto (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel week-end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la Zona Arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Coprifuoco possibile anticipo alle ore 20La Zona Arancione, quindi, dovrebbe essere confermata per questo weekend, ma il Governo sta valutando nuove restrizioni per la prossima settimana, dal 10 al 15 gennaio. L’ipotesi è quella di mettere le Regioni con un indice Rt superiore a 1,25, mentre in Zona Arancione per le Regioni con Rt superiore di 1. Altra idea è quella di anticipare il coprifuoco alle 20 (attualmente è previsto alle 22). Dal 7 gennaio e fino al 15, data di ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel week-end del 9 e 10in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, maper la vendita da. Coprifuoco possibile anticipo alle ore 20La, quindi, dovrebbe essere confermata per questo weekend, ma il Governo sta valutando nuove restrizioni per la prossima settimana, dal 10 al 15. L’ipotesi è quella di mettere le Regioni con un indice Rt superiore a 1,25, mentre inper le Regioni con Rt superiore di 1. Altra idea è quella di anticipare il coprifuoco alle 20 (attualmente è previsto alle 22). Dal 7e fino al 15, data di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - borghi_claudio : @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 Sono proprio curioso di vedere i 350.000.000 e sarei proprio curioso di vedere se ogg… - repubblica : Covid, weekend del 9-10 in zona arancione. Da venerdì stessa fascia per 6 regioni. Stasera riunione del Cts [di Tom… - lesathscorpio : nuovo anno nuovo colore di zona: bianco da aggiungere al giallo, arancione e rosso mentre nella zona marrone invece… - Adnkronos : #Zonagialla 7 e 8 gennaio, #zonaarancione 9 e 10: misure in arrivo -