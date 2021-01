Zola: «Maradona è stato un fratello maggiore, il ritorno di Radja bella notizia» (Di domenica 3 gennaio 2021) Gianfranco Zola, intervistato da La Repubblica, ha parlato della gara odierna tra Cagliari e Napoli, sue ex squadre, e del ritorno di Nainggolan Gianfranco Zola, grande ex di Cagliari e Napoli, è stato intervistato da La Repubblica. Magic Box ha parlato della gara odierna, del ritorno di Nainggolan in rossoblù e ha dedicato un pensiero a Diego Armando Maradona. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24 LA GARA DI OGGI – «Cagliari-Napoli è una gara importante e incerta per due squadre che non vivono un buon momento. Il Cagliari deve fare la partita e stare attento. Il Napoli è avvantaggiato perché ha la difesa migliore della A e riparte bene. La sfida tra gli allenatori? Stimo Di Francesco, ha ottime idee. Anche se i numeri non sono buoni, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Gianfranco, intervida La Repubblica, ha parlato della gara odierna tra Cagliari e Napoli, sue ex squadre, e deldi Nainggolan Gianfranco, grande ex di Cagliari e Napoli, èintervida La Repubblica. Magic Box ha parlato della gara odierna, deldi Nainggolan in rossoblù e ha dedicato un pensiero a Diego Armando. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24 LA GARA DI OGGI – «Cagliari-Napoli è una gara importante e incerta per due squadre che non vivono un buon momento. Il Cagliari deve fare la partita e stare attento. Il Napoli è avvantaggiato perché ha la difesa migliore della A e riparte bene. La sfida tra gli allenatori? Stimo Di Francesco, ha ottime idee. Anche se i numeri non sono buoni, ...

