Zoe Kravitz divorzia dal marito dopo 18 mesi di matrimonio

speroscherzi_ : Non riesco a capire come funziona con coppie tipo Zoë Kravitz e il (quasi ex) marito, stanno insieme anno, si sposa… - giuau : uh zoe kravitz ciao se mi leggi sappi che sono single e sono libera... *controlla agenda* ... tutti i giorni sì tutti i giorni 24/7 - pinkspacedude : Trovi che Zoe Kravitz ci faccia brutta figura a non aver detto ancora niente sulla faccenda di Alexander Wang, su…… - VanityFairIt : La figlia trentaduenne di Lenny Kravitz avrebbe ufficializzato la separazione da Karl Glusman, sposato a Parigi nel… - sempremale : @sempiternicalli EH la ama sta divorziando... -

Svolta nella vita privata di Zoe Kravitz. Come rivela People, l’attrice ha avviato le pratiche di divorzio dal marito, l’attore Karl Glusman. Un vero colpo di scena per gli appassionati di gossip e de ...

La figlia trentaduenne di Lenny Kravitz avrebbe ufficializzato la separazione da Karl Glusman, sposato a Parigi nel giugno del 2019. A confermarlo, il magazine «People» ...

