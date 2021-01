Zoë Kravitz chiede il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio (Di domenica 3 gennaio 2021) Zoë Kravitz il giorno del matrimonio con Karl Glusman (Foto Instagram @zoeisabellaKravitz) Zoë Kravitz non inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. L’attrice, 32 anni, ha chiesto il divorzio dal marito Karl Glusman dopo appena 18 mesi di matrimonio. È il primo addio tra le coppie star del 2021. La notizia è stata riportata dal magazine People che avrebbe ottenuto i documenti che la coppia avrebbe preparato per procedere con la separazione. Zoë Kravitz: vita e carriera guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 gennaio 2021) Zoëil giorno delcon Karl Glusman (Foto Instagram @zoeisabella) Zoënon inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. L’attrice, 32 anni, ha chiesto ildalKarl Glusmanappena 18di. È il primo addio tra le coppie star del 2021. La notizia è stata riportata dal magazine People che avrebbe ottenuto i documenti che la coppia avrebbe preparato per procedere con la separazione. Zoë: vita e carriera guarda le foto ...

