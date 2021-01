Zerocalcare sbarca su Netflix | ecco cosa sappiamo sulla nuova serie con Valerio Mastrandrea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 gennaio 2021)arriva, o meglio, arriverà su. L’ufficialità è stata data poco prima di Natale dallo stesso profilo ufficiale Twitter che ha annunciato l’intrigante novità., per ora, è disponibile soltanto un teaser pubblicato nei giorni scorsi.suNessuna data ma poche frammentarie notizie anche se ufficiali. «So mesi che quando dico che devo lavorare mi rispondono “ellamadonna, ormai i libri li hai consegnati, che cazzo devi fa ancora” e io mi mozzico la lingua perché se lo dico mi deportano a Guantanamo. Oggi è il giorno in cui finalmente posso rispondere: sto a fa questo», ha scritto il fumettista lo scorso 21 dicembre. E “questo” è, per l’appunto, la ...