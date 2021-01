Zaniolo | interviene la mamma | «Non ha cacciato di casa l’ex incinta Madalina Ghenea? Non approvo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 3 gennaio 2021) Continua a far parlare di sé Nicolòdopo che la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è rimasta incita di lui e la zia della ragazza ha attaccato durante il calciatore della Roma. Oggi in diretta sull’emittente Radio Radio ha parlato ladel calciatore Francesca Costa: «Sara è sempre stata trattata come una figlia, soprattutto da me. Non l’abbiamo cacciata di, vorrei che lei o chi per lei venisse da noi a dirci in faccia che l’abbiamo trattata in questo modo. Quando Nicolò ci ha scritto che stavano aspettando un bambino, siamo scesi a Roma. Lui lo sapeva da una decina di giorni, siamo corsi a Roma perché era disperato. Discuteva con Sara perché in quei giorni ha capito di non essere più innamorato di lei e non voleva stare con questa ragazza. Quando siamo arrivati giù Sara era già pronta per andarsene con le borse, ...