Zaniolo Ghenea, Madalina dagli avvocati: «Incontrati solo una volta, azioni legali contro chi strumentalizza» (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel triangolo Zaniolo- Scaperrotta- Ghenea le dichiarazioni di Madalina non lasciano adito ad ulteriori pettegolezzi. La modella rumena, protagonista insieme al centrocampista della Roma di un gossip complicato dalle affermazioni della zia di Sara – ex incinta del calciatore – decide di mettere in chiaro la sua posizione. E lo fa attraverso un post Instagram accompagnato dall’immagine riportante la dichiarazione inviata alle agenzie di stampa dallo studio legale Bernardini de Pace. Leggi anche >> Zaniolo padre, la zia della ex incinta: «L’ha cacciata di casa ed è sparito, situazione disumana» Zaniolo Ghenea, Madalina si rivolge agli avvocati: le dichiarazioni Quattro i punti fondamentali: “1. ... Leggi su urbanpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel triangolo- Scaperrotta-le dichiardinon lasciano adito ad ulteriori pettegolezzi. La modella rumena, protagonista insieme al centrocampista della Roma di un gossip complicato dalle affermdella zia di Sara – ex incinta del calciatore – decide di mettere in chiaro la sua posizione. E lo fa attraverso un post Instagram accompagnato dall’immagine riportante la dichiarazione inviata alle agenzie di stampa dallo studio legale Bernardini de Pace. Leggi anche >>padre, la zia della ex incinta: «L’ha cacciata di casa ed è sparito, situazione disumana»si rivolge agli: le dichiarQuattro i punti fondamentali: “1. ...

