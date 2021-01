Zaniolo dopo le polemiche chiude i social. Intanto la Ghenea precisa che… (Di domenica 3 gennaio 2021) Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo dopo la vicenda di gossip con la modella romena Madalina Ghenea ha deciso di chiudere tutti gli account social. Attraverso il profilo Instagram della madre, Francesca Costa, il centrocampista giallorosso ha pubblicato una storia con su scritte le parole del figlio. Si legge: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi appartiene. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account vi abbraccio… Nicolò Zaniolo”.Ghenea - L’attrice e modella romena, dopo aver parlato ieri sera tramite i suoi legali, oggi su Instagram, nelle storie, ha voluto fare - ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Il calciatore della Roma Nicolòla vicenda di gossip con la modella romena Madalinaha deciso dire tutti gli account. Attraverso il profilo Instagram della madre, Francesca Costa, il centrocampista giallorosso ha pubblicato una storia con su scritte le parole del figlio. Si legge: “Visto che la mia vita è sul campo e non suio nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi appartiene. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account vi abbraccio… Nicolò”.- L’attrice e modella romena,aver parlato ieri sera tramite i suoi legali, oggi su Instagram, nelle storie, ha voluto fare - ...

