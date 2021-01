Zaniolo chi? Un terremoto, parla Madalina Ghenea: demolito il baby-fenomeno della Roma, così (Di domenica 3 gennaio 2021) Il gossip più scoppiettante e drammatico di questi ultimi giorni, quello che riguarda Niccolò Zaniolo, la sua ex Sara Scaperrotta e Madalina Ghenea, si arricchisce di un nuovo, clamoroso, capitolo. Già, perché ora parla l'attrice rumena, la quale nega di avere una storia con il baby-fuoriclasse della Roma. Clamoroso, insomma. Lo fa con un post su Instagram in cui la Ghenea, 32 anni, mette in chiaro di essere single da mesi. Nel dettaglio, ha postato una lettera dei suoi avvocati e, a corredo, un post in cui si racconta come donna in carriera e madre premurosa. La Ghenea spiega di aver incontrato Zaniolo soltanto una volta grazie ad alcuni amici in comune. "A Natale e Capodanno sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il gossip più scoppiettante e drammatico di questi ultimi giorni, quello che riguarda Niccolò, la sua ex Sara Scaperrotta e, si arricsce di un nuovo, clamoroso, capitolo. Già, perché oral'attrice rumena, la quale nega di avere una storia con il-fuoriclasse. Clamoroso, insomma. Lo fa con un post su Instagram in cui la, 32 anni, mette inaro di essere single da mesi. Nel dettaglio, ha postato una lettera dei suoi avvocati e, a corredo, un post in cui si racconta come donna in carriera e madre premurosa. Laspiega di aver incontratosoltanto una volta grazie ad alcuni amici in comune. "A Natale e Capodanno sono ...

