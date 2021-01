Vincent van Gogh, nelle lettere inedite i dettagli mai svelati sulla sua personalità travagliata (Di domenica 3 gennaio 2021) Non serve essere grandi esperti della storia dell'arte per ritenere Vincent van Gogh uno dei maggiori geni di sempre e anche un personaggio dalla psiche piuttosto complessa e problematica. Tutti sanno ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Non serve essere grandi esperti della storia dell'arte per ritenerevanuno dei maggiori geni di sempre e anche un personaggio dalla psiche piuttosto complessa e problematica. Tutti sanno ...

Non serve essere grandi esperti della storia dell'arte per ritenere Vincent van Gogh uno dei maggiori geni di sempre e anche un personaggio dalla psiche piuttosto complessa e problematica.

Van Gogh, un artista inquieto

«È difficile liberarsi di van Gogh e della sua struggente presenza» scrive Mario Dondero, straordinario fotografo scomparso nel 2015. Proprio Dondero con Danilo De Marco si erano messi sulle tracce de ...

«È difficile liberarsi di van Gogh e della sua struggente presenza» scrive Mario Dondero, straordinario fotografo scomparso nel 2015. Proprio Dondero con Danilo De Marco si erano messi sulle tracce de ...