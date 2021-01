VIDEO Sensi | ecco la proposta di matrimonio alla sua Giulia E lei scrive | “Ho sempre…”

Leggi su golssip

(Di domenica 3 gennaio 2021) Stefanoè pronto al grande passo. Il centrocampista dell'Inter ha infatti chiestocompagnaAmodio di sposarlo con questamostrata dmodella su Instagram.ha poi scritto: "(È la 4a volta che provo a pubblicarlo, purtroppo instagram me lo rimuoveva pur avendo acquistato il brano che c’era sotto, sarà meno magico senza musica ma per me è come se Tiziano fosse in sottofondo) Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te". Golssip.