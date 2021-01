Vertice maggioranza: Italia zona arancione il 9 e 10 gennaio, il 7 riaprono le scuole, limiti allo spostamento fra regioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Attendiamo però la prossima conferenza stampa notturna del premier. Vista la confusione e la conflittualità che regnano nella maggioranza, potrebbe essere l'ultima, Mattarella permettendo Leggi su firenzepost (Di domenica 3 gennaio 2021) Attendiamo però la prossima conferenza stampa notturna del premier. Vista la confusione e la conflittualità che regnano nella, potrebbe essere l'ultima, Mattarella permettendo

