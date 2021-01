(Di domenica 3 gennaio 2021) L'Hellasvince anche contro lo Spezia e rinforza l'ottava posizione in campionato. Merito della prodezza di Mattia: il centrocampista inventa una rovesciata incredibile che stende i liguri.caption id="attachment 1057819" align="alignnone" width="3694", getty/captionLE PAROLE DILo stessoha raccontato le sue emozioni a Sky Sport: "Mi ha messo una bella palla Faraoni, era un po' arretrata, quindi potevo colpirla solo così. Questa, iniziare l'anno così ancora di più. Dobbiamo sempre cercare di fare le cose come oggi e portare a casa la partita. Lo Spezia è una neopromossa, ma è tra le squadre che giocano meglio nel nostro campionato. Hanno un bell'allenatore, ma noi l'abbiamo preparata al meglio. ...

ItaSportPress : Verona, Zaccagni: 'Vittoria importantissima. Nazionale? Prima la salvezza' - - marcomiluzio87 : @Verona_arg #GarraButei 1)Zaccagni 2)Magnani 3)Di Marco - ScopoDePortu : ?? Encerrado ?? Spezia 0x1 Hellas Verona ?? Mattia Zaccagni ???? Campeonato Italiano - 15ªRodada - petrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Juric: 'Zaccagni è in fiducia, sta bene, ha cambiato mentalità e deve solo continuare così' https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Juric: 'Zaccagni è in fiducia, sta bene, ha cambiato mentalità e deve solo continuare così' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Zaccagni

L'allenatore degli scaligeri si gode il successo a La Spezia, il terzo esterno in campionato della sua squadra: "A tratti abbiamo fatto molto bene e ..."Lasciamo però punti per strada dopo una buona prestazione. Siamo in lotta con le altre - assicura Italiano - e speriamo di rimanerci sino alla fine”.