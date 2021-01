Verona | Juric | “Zaccagni ha cambiato mentalità Mercato? D’accordo con la società”

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilsi impone sul campo dello Spezia e si porta in ottava posizione. Il tecnico Ivancommenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Quest'annoha, è un giocatore importante. Riesce a vedere passaggi importanti e in occasione del gol ha fatto qualcosa di clamoroso. Kalinic ha anche sbagliato un gol. Ha fatto vedere cose importanti per un attaccante.? Condivido tutto col direttore. Penso che il mio modo di parlare abbia portato grandi benefici a tutti. Non voglio destabilizzare l'ambiente". ITA Sport Press.

