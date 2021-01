Veneto, Liguria, Calabria: le tre regioni a rischio zona rossa o arancione (Di domenica 3 gennaio 2021) Il governatore Zaia sembra rassegnato, mentre Toti vuole dare battaglia al governo. Il 7 gennaio i territori rischiano maggiori restrizioni ma il ministero della Salute non ha ancora deciso Leggi su today (Di domenica 3 gennaio 2021) Il governatore Zaia sembra rassegnato, mentre Toti vuole dare battaglia al governo. Il 7 gennaio i territori rischiano maggiori restrizioni ma il ministero della Salute non ha ancora deciso

Non dovrebbe diventare arancione, anche se ci sono segnali aumento dei ricoveri; il Veneto è sorvegliato speciale insieme a Calabria, Puglia e Liguria. L’Abruzzo, invece, sembra uscito dalla fase più ...

Le previsioni meteo per domani, lunedì 4 gennaio

Domani, lunedì 4 gennaio, l’Italia tornerà brevemente in zona arancione, quindi il meteo torna a essere un argomento di interesse più diffuso. Per chi domani uscirà di casa diciamo che la giornata com ...

