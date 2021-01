Veglia funebre per un'anziana: decine di contagi nel Casertano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Due cluster di coronavirus a Rocca d Evandro, comune dell alto-Casertano al confine con il Lazio : l'ultimo partito da una Veglia funebre a un anziana avvenuta il 27 dicembre, con parenti e vicini di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 4 gennaio 2021) Due cluster di coronavirus a Rocca d Evandro, comune dell alto-al confine con il Lazio : l'ultimo partito da unaa unavvenuta il 27 dicembre, con parenti e vicini di ...

Agenzia_Ansa : Veglia funebre per anziana nel Casertano, scoppia focolaio #Covid #ANSA - repubblica : Covid, scoppia un focolaio dopo la veglia funebre in un paesino del Casertano - fattoquotidiano : Covid, due cluster in un solo comune: contagi in Rsa e positivi dopo una veglia funebre - zagreus39922475 : @alberto88ca @SaracomemeSara Potrei anche concordare, ma non è che le boiate possiamo sentirle da una parte sola. L… - OverlookHotel71 : RT @paglialunga00: Dopo una VEGLIA FUNEBRE 80 contagiati !!! Beh, in fondo era una veglia FUNEBRE!! -