Valanga killer in Val Senales | morti marito e moglie | lui era famoso

(Di domenica 3 gennaio 2021)in Val, nessuno scampo per una coppia di scialpinisti: lui era un avvocato molto conosciuto in Alto Adige Ancora una volta la Val, nella zona di Maso Corto, e ancora una volta una. Oggi è costata la vita a due scialpinisti esperti, il noto avvocato Michael Gruener (65 anni) L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Valanga killer

Inews24

Valanga killer in Val Senales, nessuno scampo per una coppia di scialpinisti: lui era un avvocato molto conosciuto in Alto Adige ...