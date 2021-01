Valanga in val Senales travolge coppia di scialpinisti: muoiono l’ex presidente della Raiffeisen Landesbank e la moglie (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’escursione di scialpinismo in val Senales è costata la vita all’ex presidente della Banca Raiffeisen altoatesina, Michael Gruener, 65 anni, e a sua moglie Monika Gamper, di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino è stato alla guida della Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando al suo posto è subentrato Hanspeter Felder. Gruener era uno scialpinista molto esperto, da giovane aveva scalato anche le vette dell’Himalaya. Una neve perfetta, come raramente si trova in questo periodo dell’anno, qualche giorno di riposo e la voglia di una boccata d’aria sulle montagne della cresta di confine sono però risultate fatali. I coniugi si trovavano a valle e avevano deciso di intraprendere una gita con le pelli di foca, come spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’escursione di scialpinismo in valè costata la vita alBancaaltoatesina, Michael Gruener, 65 anni, e a suaMonika Gamper, di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino è stato alla guidaper 23 anni, fino allo scorso giugno, quando al suo posto è subentrato Hanspeter Felder. Gruener era uno scialpinista molto esperto, da giovane aveva scalato anche le vette dell’Himalaya. Una neve perfetta, come raramente si trova in questo periodo dell’anno, qualche giorno di riposo e la voglia di una boccata d’aria sulle montagnecresta di confine sono però risultate fatali. I coniugi si trovavano a valle e avevano deciso di intraprendere una gita con le pelli di foca, come spesso ...

Tg3web : Forti nevicate in Veneto, Piemonte e sull'Appennino. Una Valanga in Val Senales causa due vittime. Pioggia e vento… - Agenzia_Ansa : E' di due morti il bilancio di una valanga che si è staccata sopra Maso Corto in val Senales. L'allarme lanciato da… - clikservernet : Valanga in val Senales travolge coppia di scialpinisti: muoiono l’ex presidente della Raiffeisen Landesbank e la mo… - Noovyis : (Valanga in val Senales travolge coppia di scialpinisti: muoiono l’ex presidente della Raiffeisen Landesbank e la m… - NadaAlfano : RT @fattoquotidiano: Valanga in val Senales travolge coppia di scialpinisti: muoiono l’ex presidente della Raiffeisen Landesbank e la mogli… -