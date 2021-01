Vaccino, medico positivo 6 giorni dopo l'iniezione del siero (Di domenica 3 gennaio 2021) è risultata positiva al una dell'ospedale Umberto I di che era stata vaccinata sei giorni fa a . Secondo quanto confermato dall'Azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) è risultata positiva al una dell'ospedale Umberto I di che era stata vaccinata seifa a . Secondo quanto confermato dall'Azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere ...

