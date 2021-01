Vaccino, la Lega scarica Gallera? “Sue parole non rappresentano la regione Lombardia” (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Le dichiarazioni dell’assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale”. Lo fanno sapere fonti della Lega. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – “Le dichiarazioni dell’assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale”. Lo fanno sapere fonti della Lega.

Enrico27831591 : La lega contestava il governo perché non erano capaci di acquistare il vaccino, quando arriva non lo utilizzano sono dei fenomeni - zorilla00 : La lega dice che non si può strumentalizzare e accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale. E perché… - fbozza : @il_burocrate Soprattutto se poi la lega critica De Luca che ha sottratto 1 vaccino ha chi ne ha più bisogno... lo… - MarcoFattorini : La Lega dice che #Gallera non rappresenta il governo della Regione. Tutto chiaro, no? #vaccino - LegaCamera : ??VACCINO, #LOCATELLI(LEGA):”DISABILI ABBIANO PRIORITÀ” -