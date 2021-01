Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima? Non faccio rientrare i medici dalle ferie. Da lunedì 4 gennaio 6mila vaccinati al giorno” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un Vaccino nei giorni di festa”. Giulio Gallera, l’assessore lombardo alla Sanità della Lombardia, non ci sta a chi ha bollato la Lombardia come “fanalino di coda” nei primi giorni di immunizzazione da Covid. Stando ai dati del portale governativo, aggiornati in tempo reale, la Lombardia, che è la prima regione in Italia per quantità di vaccini consegnati (oltre 80mila), è tra le ultime (insieme alla Sardegna) per dosi somministrate. Al 2 gennaio i vaccinati sono solo 2.171, meno del 3% rispetto alle fiale a disposizione, contro il 23% del Lazio e il 34% della provincia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Abbiamoe infermieri che hanno 50 giorni diarretrate. Non liin servizio per unnei giorni di festa”. Giulio, l’assessore lombardo alla Sanità della, non ci sta a chi ha bollato lacome “fanalino di coda” nei primi giorni di immunizzazione da. Stando ai dati del portale governativo, aggiornati in tempo reale, la, che è la prima regione in Italia per quantità di vaccini consegnati (oltre 80mila), è tra le ultime (insieme alla Sardegna) per dosi somministrate. Al 2sono solo 2.171, meno del 3% rispetto alle fiale a disposizione, contro il 23% del Lazio e il 34% della provincia ...

