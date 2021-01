Vaccino Covid-19, Arcuri pensa a centro informatico nazionale con app, sms o avvisi postali (Di domenica 3 gennaio 2021) Un centro informatico nazionale, di supporto ad alcune regioni, per costituire un registro di elenchi e prenotazioni per le persone da vaccinare nella fase 2, quella 'di massa'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Un, di supporto ad alcune regioni, per costituire un registro di elenchi e prenotazioni per le persone da vaccinare nella fase 2, quella 'di massa'. L'articolo .

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - SkyTG24 : Covid, Galli: “Il trend preoccupa, la gente si muove e il virus anche” - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - lmcapuano : RT @RobertoBurioni: Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena vaccin… - daisuvvia : RT @andreavianel: Lombardia, epicentro dello tsunami del Covid da quasi un anno, l'ex celebrato modello di sanità mista pubblico (poco) e p… -