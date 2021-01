Vaccino anti-Covid: somministrazione 'di massa' in 1500 siti. Si prenoterà con app e sms (Di domenica 3 gennaio 2021) Prenotazioni online, con app e sms, numero verde o anche dietro invito via posta. Ma anche nuovi centri vaccinali in gazebo, ambulatori, palazzetti oltre ad un unico sistema informatico nazionale che ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 3 gennaio 2021) Prenotazioni online, con app e sms, numero verde o anche dietro invito via posta. Ma anche nuovi centri vaccinali in gazebo, ambulatori, palazzetti oltre ad un unico sistema informatico nazionale che ...

Continua ad essere il Lazio la regione più attiva sul fronte della campagna vaccinale anti Covid . I dati recenti sull'andamento ...

Tutte le risposte che pretendiamo

Le già poche vaccinazioni procedono a rilento e senza certezze. Quanti sono i centri vaccinali per il Covid? Non si sa. Quando la campagna sarà allargata all’intera popolazione? Non si sa. Forse a mar ...

