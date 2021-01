Vaccino anti-Covid, Locatelli precisa: “Efficace dopo la seconda dose” (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Il Vaccino anti-Covid risulta Efficace dopo la seconda dose inoculata".Sono le parole del presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto sulla questione relativa all'efficacia dei vaccini anti-Covid a seguito delle polemiche sollevate per alcuni casi di positività al virus riscontrata a seguito della prima iniezione del farmaco."Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Ilrisultalainoculata".Sono le parole del presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco, intervenuto sulla questione relativa all'efficacia dei vaccinia seguito delle polemiche sollevate per alcuni casi di positività al virus riscontrata a seguito della prima iniezione del farmaco."Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate personela primaproprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltantola. Questa è una delle ragioni per non ...

