Vaccino | 109454 dosi somministrate in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono 109.454 le persone vaccinate fino ad oggi in Italia contro il Coronavirus: 65.515 donne e 43.939 uomini. Lo rendono noto fonti del ministero della Salute. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 109.454 le persone vaccinate fino ad oggi in Italia contro il Coronavirus: 65.515 donne e 43.939 uomini. Lo rendono noto fonti del ministero della Salute. (ITALPRESS).

