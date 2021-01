"Vaccini, ritardi in Lombardia inaccettabili" (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi però leggo sui giornali le spiegazioni dell'assessore regionale alla Sanità e non posso più far attendere una risposta ai varesini che giustamente chiedono una Regione all'altezza di questa ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi però leggo sui giornali le spiegazioni dell'assessore regionale alla Sanità e non posso più far attendere una risposta ai varesini che giustamente chiedono una Regione all'altezza di questa ...

NicolaPorro : Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficien… - Marcozanni86 : Prosegue la saga dell'efficienza #UE nella gestione centralizzata degli acquisti dei vaccini: un 'errore' di calcol… - RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - 7m70 : A proposito di vaccini. Polemiche per i ritardi in Francia dove - per la cronaca - devono praticamente ancora inizi… - marco_marcangio : RT @Marcozanni86: Prosegue la saga dell'efficienza #UE nella gestione centralizzata degli acquisti dei vaccini: un 'errore' di calcolo che… -