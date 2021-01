Vaccini Lombardia, la Lega prende le distanze dalle dichiarazioni di Gallera: “Non rappresentano il pensiero del governo della Regione” (Di domenica 3 gennaio 2021) Vaccino, fonti Lega: “Gallera non rappresenta governo Regione” “Le dichiarazioni dell’assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale”. È quanto spiegano fonti della Lega in merito alle dichiarazioni dell’assessore lombardo alla sanità, Giulio Gallera, in un’intervista a La Stampa a proposito del ritardo nella somministrazione dei Vaccini in Lombardia. La Lombardia al 31 ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Vaccino, fonti: “non rappresenta” “Ledell’assessorenon sono state condivise e nonildel. Non possono comunque essere strumentalizzate dalConte per accusare ladi ritardi nella campagna vaccinale”. È quanto spiegano fontiin merito alledell’assessore lombardo alla sanità, Giulio, in un’intervista a La Stampa a proposito del ritardo nella somministrazione deiin. Laal 31 ...

