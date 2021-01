Vaccini | Lombardia in ritardo Gallera | “Non faccio rientrare i medici dalle ferie per le vaccinazioni”

Leggi su tpi

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’assessore al Welfare lombardo Giuliodefinisce “agghiacciante” la classifica delle Regioni più virtuose per numero dianti-Covid somministrati, in cui laè fanalino di coda con solo 2.446 dosi iniettate, il 3 per cento delle prime 80mila messe a disposizione. “Agghiacciante una simile classifica”, ha dichiaratoin un’intervista a La Stampa. “Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi. Noi siamo una regione seria. Partiamo domani con 6milaal giorno nei 65 hub regionali. I conti facciamoli tra 15 o 20 giorni”. Sui ritardi nella partenzaspiega: “Ci avevano detto che isarebbero arrivati a metà gennaio, poi il 4 gennaio. E noi ci siamo ...