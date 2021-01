(Di domenica 3 gennaio 2021) E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche' , ha concluso Bellanova, la quale ha poi esteso le critiche al governo anche sulla questione ristori. 'Il patto con le categorie penalizzate a Natale ...

Gio15474822 : RT @ragusaibla: @WomanWithPen Vaccini, l'affondo di Italia Viva 'Piano insufficiente e poco chiaro' - Mariettone1976 : RT @Libero_official: '#Vaccino in ritardo, un altro presidente della Repubblica avrebbe già fatto un nuovo governo': l'affondo di #Sgarbi c… - LeonebonCettina : RT @ragusaibla: @WomanWithPen Vaccini, l'affondo di Italia Viva 'Piano insufficiente e poco chiaro' - mpiacenonaver1 : RT @ragusaibla: @WomanWithPen Vaccini, l'affondo di Italia Viva 'Piano insufficiente e poco chiaro' - WomanWithPen : RT @ragusaibla: @WomanWithPen Vaccini, l'affondo di Italia Viva 'Piano insufficiente e poco chiaro' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini affondo

ilGiornale.it

Il Carroccio gela l'assessore: "Le dichiarazioni dell'assessore Gallera non sono state condivise, non rappresentano la Lombardia" ...Italia Viva continua ad attaccare il governo: Bellanova si scaglia contro l'incertezza sul piano vaccinale e la gestione non ottimale del ristori ...