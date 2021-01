Vaccini | il sindaco di Varese contro la Regione | In Lombardia ritardi inaccettabili

TV7Benevento : **Coronavirus: sindaco Varese, 'numeri vaccini Lombardia inaccettabili, siamo i peggiori'** (2)... - TV7Benevento : **Coronavirus: sindaco Varese, 'numeri vaccini Lombardia inaccettabili, siamo i peggiori'**... - tusciatimes : Il sindaco Arena favorevole al posticipo della riapertura scuole al 18 e sui vaccini dice: “Siamo in ritardo, tropp… - 270349 : RT @270349: Veneto: un sindaco denuncia pubblicamente: ”i vaccini sono pericolosi” - PierantoniFabio : Il sindaco-medico di Santa Lucia di Piave che sproloquia sui vaccini | Il Foglio -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sindaco

Molto importanti sono state le parole del sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso che si è detto speranzoso per il prossimo anno: «A livello amministrativo ...I dati del ministero del Salute. In 24 ore sono stati eseguiti 6.319 tamponi, con un tasso di positività del 16,5%. In ospedale per la pandemia ci sono 1.321 pazienti, includendo sia i reparti ordinar ...