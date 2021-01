Vaccini e scuole: il governo naviga a vista. E rischiamo pure il Conte ter (Di domenica 3 gennaio 2021) Se il buongiorno si vede dal mattino verrebbe da preoccuparsi guardando la situazione del governo Conte (e quindi del paese) in questi primi attimi del 2021.La campagna di vaccinazione va avanti a rilento; prima il problema erano le dosi di vaccino. Ora le fiale ci sono ma mancano (lo dice il Commissario straordinario Arcuri) infermieri, medici e siringhe. Come se a pensarci dovesse essere un'altra persona. E non regge nemmeno la solita difesa del «è così dappertutto». C'è poi la questione della riapertura del paese il 7 gennaio. Riapertura annunciata ma che ormai è chiaro non ci sarà. Basti pensare alle scuole superiori per cui in queste settimane di vacanza nessuno ha capito bene cosa succederà per gli orari di ingresso. Come nessuno ha pensato ad un piano alternativo e di emergenza dei trasporti pubblici (per i medici una delle ... Leggi su panorama (Di domenica 3 gennaio 2021) Se il buongiorno si vede dal mattino verrebbe da preoccuparsi guardando la situazione del(e quindi del paese) in questi primi attimi del 2021.La campagna di vaccinazione va avanti a rilento; prima il problema erano le dosi di vaccino. Ora le fiale ci sono ma mancano (lo dice il Commissario straordinario Arcuri) infermieri, medici e siringhe. Come se a pensarci dovesse essere un'altra persona. E non regge nemmeno la solita difesa del «è così dappertutto». C'è poi la questione della riapertura del paese il 7 gennaio. Riapertura annunciata ma che ormai è chiaro non ci sarà. Basti pensare allesuperiori per cui in queste settimane di vacanza nessuno ha capito bene cosa succederà per gli orari di ingresso. Come nessuno ha pensato ad un piano alternativo e di emergenza dei trasporti pubblici (per i medici una delle ...

"Noi non vogliamo aprire una crisi di governo". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, in un'intervista al Tg4. "A noi interessa lavorare per il bene del Paese, mettere al primo po ...

"Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti, ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia. Servono scelte ...

