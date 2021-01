Vaccini Coronavirus, il Lazio mette il turbo: superata quota 20 mila (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus, Vaccini anti Covid: ad oggi, 3 gennaio 2021, nel Lazio sono state effettuate 20.327 vaccinazioni. La nostra regione si conferma in testa, in Italia, nella percentuale di Vaccini effettuali, superando il 20% rispetto al numero consegnato. Sull’intero territorio nazionale ad oggi sono 84.000 i Vaccini effettuati. Mentre da noi si procede a ritmo accelerato, vanno invece rilento le vaccinazioni in Lombardia. Leggi anche: Vaccino Covid, il calendario mese per mese: ecco chi e quando verrà vaccinato La fase 2 delle vaccinazioni E’ già uscito il calendario delle vaccinazioni e la Regione Lazio adesso si prepara alla Fase 2, che inizierà da un passaggio fondamentale, ovvero l’ordine del vaccino stesso, che dovrà essere scelto tra i vari disponibili e nelle quantità sufficienti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021)anti Covid: ad oggi, 3 gennaio 2021, nelsono state effettuate 20.327 vaccinazioni. La nostra regione si conferma in testa, in Italia, nella percentuale dieffettuali, superando il 20% rispetto al numero consegnato. Sull’intero territorio nazionale ad oggi sono 84.000 ieffettuati. Mentre da noi si procede a ritmo accelerato, vanno invece rilento le vaccinazioni in Lombardia. Leggi anche: Vaccino Covid, il calendario mese per mese: ecco chi e quando verrà vaccinato La fase 2 delle vaccinazioni E’ già uscito il calendario delle vaccinazioni e la Regioneadesso si prepara alla Fase 2, che inizierà da un passaggio fondamentale, ovvero l’ordine del vaccino stesso, che dovrà essere scelto tra i vari disponibili e nelle quantità sufficienti ...

