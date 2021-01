Vaccini, anche la Lega scarica Gallera (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gennaio 2021 - " Non faccio rientrare medici e infermieri dalle ferie in servizio per un vaccino nei giorni di festa". Queste parole di Giulio Gallera a proposito dei numeri molto esigui di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gennaio 2021 - " Non faccio rientrare medici e infermieri dalle ferie in servizio per un vaccino nei giorni di festa". Queste parole di Giulioa proposito dei numeri molto esigui di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anche Vaccini anti-Covid, l'Asp di Palermo ci ripensa: "Vaccini anche a pediatri e medici di base" La Repubblica Rientro a scuola, allarme di Regioni e Pd. Ipotesi rinvio al 18 gennaio

In Puglia Emiliano annuncia che saranno le famiglie a decidere. Zaia: imprudente. L’appello del Lazio: non torniamo il 7troppi contagi. Bonaccini: il governo convochi le Regioni ...

Covid: positiva dottoressa di Siracusa vaccinata.

E’ risultata positiva al Covid 19 una dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo. Secondo quanto confermato dall’Azienda ...

