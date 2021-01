Usa | virus inarrestabile | 277mila positivi in un giorno

(Di domenica 3 gennaio 2021) Superato oggi negli Stati Uniti un triste primato, quello dei morti per Covid: sono infatti oltre 350mila i decessi secondo i conteggi dell'università americana Johns Hopkins. Per la precisione le ...

Dal 15 gennaio entrerà in vigore la nuova regolamentazione che accetterà l'ingresso di cittadini inglesi e americani, ma solo previo tampone."Il numero dei casi e dei morti per il virus cinese è enormemente esagerato negli Stati Uniti a causa del ridicolo metodo di calcolo dei Cdc, in confronto ad altri paesi". Donald Trump si esprime così ...