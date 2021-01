Usa, i figli sono positivi al Covid e non indossano la mascherina: la madre li prende a calci e pugni (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essere risultati positivi al Covid, si erano rifiutati di indossare la mascherina. Così la madre li ha presi a calci e pugni, tentando di soffocare uno di loro. La vicenda è avvenuta a Phoenix, in Arizona. La donna, Sarah Michelle Boone, 32 anni, è stata prima arrestata e poi liberata su cauzione. La madre è descritta come un’alcolista, con tre arresti alle spalle per violenza domestica. Quando i suoi tre figli si sono rifiutati di tenere la mascherina, la Boone ne ha schiaffeggiato uno, ha preso a calci il secondo e cercato di strangolare il terzo. A fermarla per strada è stata la polizia. La donna non ha voluto rispondere agli agenti, anzi è subito scoppiata una colluttazione, con le forze ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essere risultatial, si erano rifiutati di indossare la. Così lali ha presi a, tentando di soffocare uno di loro. La vicenda è avvenuta a Phoenix, in Arizona. La donna, Sarah Michelle Boone, 32 anni, è stata prima arrestata e poi liberata su cauzione. Laè descritta come un’alcolista, con tre arresti alle spalle per violenza domestica. Quando i suoi tresirifiutati di tenere la, la Boone ne ha schiaffeggiato uno, ha preso ail secondo e cercato di strangolare il terzo. A fermarla per strada è stata la polizia. La donna non ha voluto rispondere agli agenti, anzi è subito scoppiata una colluttazione, con le forze ...

MediasetTgcom24 : Usa, i figli sono positivi e non mettono la mascherina, lei li prende a calci e pugni #arizona… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Usa, i figli sono positivi e non mettono la mascherina, lei li prende a calci e pugni #arizona - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Usa, i figli sono positivi e non mettono la mascherina, lei li prende a calci e pugni #arizona - UnioneSarda : #Usa: i figli positivi al #Covid non mettono la mascherina, la madre li prende a calci e pugni - Maria15112786 : @AndreaRubi2019 La mia nuova lo fa da sempre, usa pantofole ticchettanti, ha tre figli che corrono come una mandria… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa figli Usa, figli positivi al Covid: la mamma li picchia perché non indossano le mascherine. Arrestata Il Fatto Quotidiano Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Usa: il giornalista Larry King ricoverato per covid

Ultime notizie, è stato ricoverato per covid il noto giornalista americano, Larry King, così come riportato nelle scorse ore dalla Cnn ...

Usa, ricoverato il giornalista Larry King per Covid

Larry King, storico volto della Cnn, è stato ricoverato una settimana fa per Coronavirus. A causa di gravi malattie pregresse è un paziente a rischio.

Ultime notizie, è stato ricoverato per covid il noto giornalista americano, Larry King, così come riportato nelle scorse ore dalla Cnn ...Larry King, storico volto della Cnn, è stato ricoverato una settimana fa per Coronavirus. A causa di gravi malattie pregresse è un paziente a rischio.