Usa | football americano | Maximilan Pircher | un italiano per la Nfl

Tra gli undici giocatori di nove paesi diversi selezionati dalla NFL per l'International Pathway Program c'e' anche l'azzurro Maximilian Pircher. Una grande opportunita' per lui e per il football italiano di confrontarsi con i migliori al mondo e di guadagnarsi un posto nel roster di una delle squadre della NFL. E' arrivata nel pomeriggio, a sorpresa, la notizia della convocazione dell'azzurro Maximilian Pircher nell'International Player Pathway Program della NFL, programma istituito nel 2017 dalla lega professionistica americana per offrire agli atleti di tutto il mondo la possibilita' di competere al massimo livello nel football americano, migliorare le proprie abilita' e tentare di conquistare un posto nel roster di una delle franchigie della NFL. Classe 1999, originario di ...

(ANSA-AFP) - MONTEVIDEO, 01 GEN - L'Accademia della Lingua spagnola dell'Uruguay, che per quel paese è l'equivalente dell'Accademia della Crusca in Italia, ha ...

Campobasso calcio (Serie D): accordo con Italian Football Tv per sbarcare negli USA

“Cercheremo di offrire al Campobasso Calcio una dimensione internazionale. Abbiamo appena chiuso un accordo con Italian Football Tv, un canale americano che farà adottare i nostri ragazzi anche dal pu ...

