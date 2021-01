‘Uomini e Donne’, è (di nuovo) ritorno di fiamma tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? L’indizio (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 sembrerebbe essere iniziato nel migliore dei modi per Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha recentemente pubblicato alcune foto su Instagram che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma col suo ex, il calciatore Kevin Bonifazi. La sorella di Chiara Nasti si era fatta conoscere dal grande pubblico quando, nel 2019, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi. Lì, aveva scelto Alessio Campoli, ma la loro storia era durata appena due settimane. Immediatamente dopo, la Nasti aveva iniziato a frequentare Kevin, con cui aveva ufficializzato la relazione solo poche settimane dopo. Tra alti e bassi, la loro storia d’amore sembrava proseguire al meglio fino a novembre, quando Angela aveva ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 sembrerebbe essere iniziato nel migliore dei modi per. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha recentemente pubblicato alcune foto su Instagram che farebbero pensare ad undicol suo ex, il calciatore. La sorella di Chiarasi era fatta conoscere dal grande pubblico quando, nel 2019, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi. Lì, aveva scelto Alessio Campoli, ma la loro storia era durata appena due settimane. Immediatamente dopo, laaveva iniziato a frequentare, con cui aveva ufficializzato la relazione solo poche settimane dopo. Tra alti e bassi, la loro storia d’amore sembrava proseguire al meglio fino a novembre, quandoaveva ...

