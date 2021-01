Una vita anticipazioni | Marcia ancora in fin di vita | Genoveva si avvicina a Felipe

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 3 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 4 gennaio 2021? La settimana do Canale 5 si apre alla grande con le soap puntuali come sempre. Nel pomeriggio del lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1101 di Acacias 38. Tutti pronti per scoprire che cosa succederà ae come faràa riprendersi dopo i fatti accaduti? Ad Acacias 38 tra l’altro c’è una grande novità: Camino e Cinta sono state notate da un grande regista del cinema che a quanto pare vorrebbe fare di loro due star!sempre più indignata con Ursula per quello che sta succedendo, medita il da farsi e studia un nuovo piano per dimostrare la sua vicinanza a. Vediamo quindi ledi Unaper la puntata di domani, ...