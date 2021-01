UNA MAMMA PER AMICA, “Estate”. Stasera su LA5, anticipazioni e trama (Di domenica 3 gennaio 2021) Estate è il penultimo episodio di Una MAMMA per AMICA, di nuovo insieme, l’atteso revival della serie cult creata da Amy-Sherman Palladino e da suo marito Daniel! Una puntata stravagante e divertente – in onda questa sera su La5 – nella quale vedremo le tre Gilmore (Emily, Lorelai e Rory) a un punto di svolta della loro vita. Ci sarà anche una gradita sorpresa: il (breve) ritorno di Jess Marano nella vita di Rory! Dopo il finale di Primavera, nel quale abbiamo visto Rory – dopo vari fallimenti professionali – tornare a casa di MAMMA Lorelai, il nuovo capitolo si apre in un’atmosfera di leggerezza con le due protagoniste sdraiate al sole sul bordo della piscina comunale di Stars Hollow! Ormai in città tutti parlano del ritorno di Roy a casa, una situazione che non piace affatto alla ragazza che tiene a precisare che si ... Leggi su tvsoap (Di domenica 3 gennaio 2021)è il penultimo episodio di Unaper, di nuovo insieme, l’atteso revival della serie cult creata da Amy-Sherman Palladino e da suo marito Daniel! Una puntata stravagante e divertente – in onda questa sera su La5 – nella quale vedremo le tre Gilmore (Emily, Lorelai e Rory) a un punto di svolta della loro vita. Ci sarà anche una gradita sorpresa: il (breve) ritorno di Jess Marano nella vita di Rory! Dopo il finale di Primavera, nel quale abbiamo visto Rory – dopo vari fallimenti professionali – tornare a casa diLorelai, il nuovo capitolo si apre in un’atmosfera di leggerezza con le due protagoniste sdraiate al sole sul bordo della piscina comunale di Stars Hollow! Ormai in città tutti parlano del ritorno di Roy a casa, una situazione che non piace affatto alla ragazza che tiene a precisare che si ...

