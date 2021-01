Una Mamma per Amica chiude domenica 10 gennaio con Autunno | anticipazioni finale di stagione

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tutto è pronto per ildi Unapercherà i battenti10su La5, ma sarà davvero il capitolodelle ragazze Gilmore oppure no? In molti sono pronti a scommettere che ci sarà un film, altri ancora preferiscono non andare oltre per evitare che ci sia un’altra delusione dopo quello che abbiamo visto in questo revival. Fatto sta che anche il pubblico italiano si deve preparare al, che andrà in onda10nel prime time su La5. Prima deldella prossima settimana, l’appuntamento con Unaperè fissato per oggi, 3, con Estate in cui Rory ...