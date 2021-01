Una donna ha dipinto un ritratto solo con vino rosso e il risultato ha sorpreso milioni di persone [VIDEO] (Di domenica 3 gennaio 2021) Arte significa esprimere a proprio modo e con i propri mezzi le nostre emozioni e le nostre sensazioni e talvolta vengono create vere e proprie opere d’arte con metodi davvero incredibili. Molte di queste opere, al giorno d’oggi, dopo essere state realizzate, vengono pubblicate sul web con la speranza, dei loro creatori, di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere il proprio talento. Grazie al web e in particolare ai social network, molti artisti riescono ad avere una grande popolarità. Un esempio del successo che si può avere ce lo da questa ragazza, grazie al VIDEO che ha deciso di pubblicare. La ragazza in questione ha registrato il momento in cui ha creato questa particolare opera con l’utilizzo di un colore davvero molto particolare. Infatti l’artista, davanti ad un foglio bianco, ha iniziato a versare su di esso del vino ... Leggi su virali.video (Di domenica 3 gennaio 2021) Arte significa esprimere a proprio modo e con i propri mezzi le nostre emozioni e le nostre sensazioni e talvolta vengono create vere e proprie opere d’arte con metodi davvero incredibili. Molte di queste opere, al giorno d’oggi, dopo essere state realizzate, vengono pubblicate sul web con la speranza, dei loro creatori, di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere il proprio talento. Grazie al web e in particolare ai social network, molti artisti riescono ad avere una grande popolarità. Un esempio del successo che si può avere ce lo da questa ragazza, grazie alche ha deciso di pubblicare. La ragazza in questione ha registrato il momento in cui ha creato questa particolare opera con l’utilizzo di un colore davvero molto particolare. Infatti l’artista, davanti ad un foglio bianco, ha iniziato a versare su di esso del...

