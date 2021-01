Un Posto al sole anticipazioni trama dal 4 al 8 gennaio 2021: La fuga di Marina (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle puntate dal 4 al 8 gennaio 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Marina prendere una decisione che le segnerà la vita, dato che la donna deciderà di fuggire una volta e per tutte. La sua delusione professionale unitamente alla sua sconfitta sentimentale la porteranno ad una amara decisione. Un Posto al sole anticipazioni trama dal 4 al 6 gennaio 2021: La fuga di Marina Lunedì 4 gennaio 2021 – Marina fa’ una scoperta: Marina non solo scopre il diabolico piano di Roberto ma realizza anche che qualsiasi vendetta sarebbe inutile. Per questa ragione ammette di essere stanca di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Nelle puntate dal 4 al 8della soap opera napoletana Unalvedremoprendere una decisione che le segnerà la vita, dato che la donna deciderà di fuggire una volta e per tutte. La sua delusione professionale unitamente alla sua sconfitta sentimentale la porteranno ad una amara decisione. Unaldal 4 al 6: LadiLunedì 4fa’ una scoperta:non solo scopre il diabolico piano di Roberto ma realizza anche che qualsiasi vendetta sarebbe inutile. Per questa ragione ammette di essere stanca di ...

ESCOPOST1 : @Ingestibile79 Beh dopo la befana, in sole 12 ore di aereo lo si potrà trasportare nel posto che merita: il 'Parco… - ZagoValter : @plucciola @ricpuglisi @marcotravaglio @AndreaScanzi @GiuseppeConteIT @Quirinale Sarebbe colpa dei venduti per un o… - philia__1 : Io, lo sport, il mare e zero pensieri. Vado in bici fin da bambina, negli anni ho imparato a resistere alla fatica… - banchiluca : Ma io dico... Se in #Lombardia i casi sono in aumento, al posto di criticare il governo, non vi viene il dubbio che… - RobertoGranai : @lori_gianna @shiningjasmin @betyzapi @rebeccaabdu @danirlasalvemi1 @RIHANNON1967 @farinaveronica4 @Manuel48806156… -